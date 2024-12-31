- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
25 (73.52%)
Loss Trade:
9 (26.47%)
Best Trade:
79.29 USD
Worst Trade:
-59.85 USD
Profitto lordo:
379.37 USD (23 126 pips)
Perdita lorda:
-381.53 USD (27 044 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (93.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
16.32%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
15.17 USD
Perdita media:
-42.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-221.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.14 USD (4)
Crescita mensile:
-22.08%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.14 USD
Massimale:
254.18 USD (38.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.74% (254.18 USD)
Per equità:
22.61% (121.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|archived
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-39
|archived
|37
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.29 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +93.94 USD
Massima perdita consecutiva: -221.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
39
79%
34
73%
16%
0.99
-0.06
USD
USD
39%
1:500