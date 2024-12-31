SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Devoted Dominic CG3 HiRisk
Dewi Suryati Sukamto

Devoted Dominic CG3 HiRisk

Dewi Suryati Sukamto
0 recensioni
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -0%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
25 (73.52%)
Loss Trade:
9 (26.47%)
Best Trade:
79.29 USD
Worst Trade:
-59.85 USD
Profitto lordo:
379.37 USD (23 126 pips)
Perdita lorda:
-381.53 USD (27 044 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (93.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
16.32%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
15.17 USD
Perdita media:
-42.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-221.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.14 USD (4)
Crescita mensile:
-22.08%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.14 USD
Massimale:
254.18 USD (38.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.74% (254.18 USD)
Per equità:
22.61% (121.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
archived 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -39
archived 37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.9K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.29 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +93.94 USD
Massima perdita consecutiva: -221.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 05:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 17:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.03 12:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 09:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Devoted Dominic CG3 HiRisk
30USD al mese
-0%
0
0
USD
498
USD
39
79%
34
73%
16%
0.99
-0.06
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.