Devdeepsinh Kuldipsinh Zala

Sunshine

Devdeepsinh Kuldipsinh Zala
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
FundedNext-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
125
Bénéfice trades:
107 (85.60%)
Perte trades:
18 (14.40%)
Meilleure transaction:
129.21 USD
Pire transaction:
-396.00 USD
Bénéfice brut:
2 801.20 USD (13 709 pips)
Perte brute:
-1 767.25 USD (12 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (417.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
417.69 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
1.51%
Charge de dépôt maximale:
29.42%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
67 (53.60%)
Courts trades:
58 (46.40%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
8.27 USD
Bénéfice moyen:
26.18 USD
Perte moyenne:
-98.18 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-39.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-396.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.38%
Prévision annuelle:
41.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.38 USD
Maximal:
407.45 USD (6.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.25% (322.56 USD)
Par fonds propres:
4.59% (385.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 107
XAUUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.1K
XAUUSD -63
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.4K
XAUUSD -870
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.21 USD
Pire transaction: -396 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +417.69 USD
Perte consécutive maximale: -39.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

