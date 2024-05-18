SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EALazyPro Akun 1 V1 24142051
Agustinus Cahya Harjanto

EALazyPro Akun 1 V1 24142051

Agustinus Cahya Harjanto
0 avis
Fiabilité
173 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 592%
XMGlobal-Real 23
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 741
Bénéfice trades:
2 124 (77.48%)
Perte trades:
617 (22.51%)
Meilleure transaction:
144.42 USD
Pire transaction:
-36.00 USD
Bénéfice brut:
4 002.79 USD (352 099 pips)
Perte brute:
-1 794.19 USD (294 326 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (13.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.01 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
95.91%
Charge de dépôt maximale:
14.69%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.52
Longs trades:
1 397 (50.97%)
Courts trades:
1 344 (49.03%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
1.88 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-105.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.67 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.10%
Prévision annuelle:
37.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.13 USD
Maximal:
133.67 USD (14.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.63% (133.67 USD)
Par fonds propres:
16.65% (138.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 1326
EURUSDmicro 1114
AUDCADmicro 267
EURAUDmicro 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 1.2K
EURUSDmicro 840
AUDCADmicro 145
EURAUDmicro 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 55K
EURUSDmicro -3.3K
AUDCADmicro 6.1K
EURAUDmicro -411
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +144.42 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.63 USD
Perte consécutive maximale: -105.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

