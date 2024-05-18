SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EALazyPro Akun 1 V1 24142051
Agustinus Cahya Harjanto

EALazyPro Akun 1 V1 24142051

Agustinus Cahya Harjanto
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 592%
XMGlobal-Real 23
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 741
Kârla kapanan işlemler:
2 124 (77.48%)
Zararla kapanan işlemler:
617 (22.51%)
En iyi işlem:
144.42 USD
En kötü işlem:
-36.00 USD
Brüt kâr:
4 002.79 USD (352 099 pips)
Brüt zarar:
-1 794.19 USD (294 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (13.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.01 USD (11)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
95.91%
Maks. mevduat yükü:
14.69%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.52
Alış işlemleri:
1 397 (50.97%)
Satış işlemleri:
1 344 (49.03%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.67 USD (5)
Aylık büyüme:
3.08%
Yıllık tahmin:
37.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.13 USD
Maksimum:
133.67 USD (14.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.63% (133.67 USD)
Varlığa göre:
16.65% (138.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1326
EURUSDmicro 1114
AUDCADmicro 267
EURAUDmicro 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 1.2K
EURUSDmicro 840
AUDCADmicro 145
EURAUDmicro 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 55K
EURUSDmicro -3.3K
AUDCADmicro 6.1K
EURAUDmicro -411
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.42 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
