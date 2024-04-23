SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Akun dua
Agung Nurcholis

Akun dua

Agung Nurcholis
0 avis
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -2%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 356
Bénéfice trades:
667 (49.18%)
Perte trades:
689 (50.81%)
Meilleure transaction:
150.22 USD
Pire transaction:
-294.47 USD
Bénéfice brut:
2 507.17 USD (572 308 pips)
Perte brute:
-2 543.10 USD (228 142 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (20.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.22 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
35.14%
Charge de dépôt maximale:
83.99%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
712 (52.51%)
Courts trades:
644 (47.49%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
3.76 USD
Perte moyenne:
-3.69 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-143.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-296.47 USD (2)
Croissance mensuelle:
-6.99%
Prévision annuelle:
-84.81%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
285.29 USD
Maximal:
397.95 USD (18.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.84% (397.95 USD)
Par fonds propres:
23.41% (394.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 136
XAUUSD 106
AUDCAD 86
EURAUD 82
AUDCHF 79
EURCHF 78
AUDUSD 77
GBPCAD 66
CADCHF 65
EURCAD 65
GBPUSD 58
USDJPY 33
GBPNZD 28
NZDCHF 28
NZDCAD 28
USDCHF 27
USDCAD 25
EURGBP 24
CHFJPY 24
NZDUSD 24
NZDJPY 23
AUDNZD 23
AUDJPY 22
GBPCHF 22
EURJPY 22
CADJPY 22
GBPJPY 22
EURNZD 21
GBPAUD 21
archived 15
BTCUSD 2
HK50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -11
XAUUSD -104
AUDCAD -15
EURAUD 11
AUDCHF -18
EURCHF -24
AUDUSD -9
GBPCAD 12
CADCHF 38
EURCAD -23
GBPUSD 139
USDJPY -15
GBPNZD -15
NZDCHF -31
NZDCAD 28
USDCHF 21
USDCAD 14
EURGBP -35
CHFJPY 70
NZDUSD 27
NZDJPY -19
AUDNZD 0
AUDJPY 20
GBPCHF -32
EURJPY -26
CADJPY -2
GBPJPY -31
EURNZD -5
GBPAUD 20
archived -70
BTCUSD 45
HK50 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.7K
XAUUSD -8.3K
AUDCAD -4.1K
EURAUD -893
AUDCHF -1K
EURCHF -1.4K
AUDUSD 504
GBPCAD 2.3K
CADCHF 1.7K
EURCAD -1.2K
GBPUSD 13K
USDJPY 184
GBPNZD -2.4K
NZDCHF -2.4K
NZDCAD 3.9K
USDCHF 2.6K
USDCAD 2.8K
EURGBP -1.2K
CHFJPY 9.8K
NZDUSD 1.9K
NZDJPY -250
AUDNZD 1.4K
AUDJPY 4.1K
GBPCHF -2.3K
EURJPY -1.9K
CADJPY 775
GBPJPY -4.6K
EURNZD 402
GBPAUD 3K
archived 0
BTCUSD 310K
HK50 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.22 USD
Pire transaction: -294 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.26 USD
Perte consécutive maximale: -143.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
BoomForexLtd-Live-UK
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 5
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
SuperForex-Real
0.00 × 18
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
ICTrading-Live31
0.00 × 47
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
549 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.