- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 356
Profit Trade:
667 (49.18%)
Loss Trade:
689 (50.81%)
Best Trade:
150.22 USD
Worst Trade:
-294.47 USD
Profitto lordo:
2 507.17 USD (572 308 pips)
Perdita lorda:
-2 543.10 USD (228 142 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (20.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.22 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
35.14%
Massimo carico di deposito:
83.99%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
712 (52.51%)
Short Trade:
644 (47.49%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-3.69 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-143.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.47 USD (2)
Crescita mensile:
-6.99%
Previsione annuale:
-84.81%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
285.29 USD
Massimale:
397.95 USD (18.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.84% (397.95 USD)
Per equità:
23.41% (394.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|136
|XAUUSD
|106
|AUDCAD
|86
|EURAUD
|82
|AUDCHF
|79
|EURCHF
|78
|AUDUSD
|77
|GBPCAD
|66
|CADCHF
|65
|EURCAD
|65
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|33
|GBPNZD
|28
|NZDCHF
|28
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|27
|USDCAD
|25
|EURGBP
|24
|CHFJPY
|24
|NZDUSD
|24
|NZDJPY
|23
|AUDNZD
|23
|AUDJPY
|22
|GBPCHF
|22
|EURJPY
|22
|CADJPY
|22
|GBPJPY
|22
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|21
|archived
|15
|BTCUSD
|2
|HK50
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-11
|XAUUSD
|-104
|AUDCAD
|-15
|EURAUD
|11
|AUDCHF
|-18
|EURCHF
|-24
|AUDUSD
|-9
|GBPCAD
|12
|CADCHF
|38
|EURCAD
|-23
|GBPUSD
|139
|USDJPY
|-15
|GBPNZD
|-15
|NZDCHF
|-31
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|21
|USDCAD
|14
|EURGBP
|-35
|CHFJPY
|70
|NZDUSD
|27
|NZDJPY
|-19
|AUDNZD
|0
|AUDJPY
|20
|GBPCHF
|-32
|EURJPY
|-26
|CADJPY
|-2
|GBPJPY
|-31
|EURNZD
|-5
|GBPAUD
|20
|archived
|-70
|BTCUSD
|45
|HK50
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.7K
|XAUUSD
|-8.3K
|AUDCAD
|-4.1K
|EURAUD
|-893
|AUDCHF
|-1K
|EURCHF
|-1.4K
|AUDUSD
|504
|GBPCAD
|2.3K
|CADCHF
|1.7K
|EURCAD
|-1.2K
|GBPUSD
|13K
|USDJPY
|184
|GBPNZD
|-2.4K
|NZDCHF
|-2.4K
|NZDCAD
|3.9K
|USDCHF
|2.6K
|USDCAD
|2.8K
|EURGBP
|-1.2K
|CHFJPY
|9.8K
|NZDUSD
|1.9K
|NZDJPY
|-250
|AUDNZD
|1.4K
|AUDJPY
|4.1K
|GBPCHF
|-2.3K
|EURJPY
|-1.9K
|CADJPY
|775
|GBPJPY
|-4.6K
|EURNZD
|402
|GBPAUD
|3K
|archived
|0
|BTCUSD
|310K
|HK50
|20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +150.22 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.26 USD
Massima perdita consecutiva: -143.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Forward tes 2
Non ci sono recensioni
