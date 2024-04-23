SegnaliSezioni
Agung Nurcholis

Akun dua

Agung Nurcholis
0 recensioni
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -2%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 356
Profit Trade:
667 (49.18%)
Loss Trade:
689 (50.81%)
Best Trade:
150.22 USD
Worst Trade:
-294.47 USD
Profitto lordo:
2 507.17 USD (572 308 pips)
Perdita lorda:
-2 543.10 USD (228 142 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (20.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.22 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
35.14%
Massimo carico di deposito:
83.99%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
712 (52.51%)
Short Trade:
644 (47.49%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-3.69 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-143.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.47 USD (2)
Crescita mensile:
-6.99%
Previsione annuale:
-84.81%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
285.29 USD
Massimale:
397.95 USD (18.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.84% (397.95 USD)
Per equità:
23.41% (394.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 136
XAUUSD 106
AUDCAD 86
EURAUD 82
AUDCHF 79
EURCHF 78
AUDUSD 77
GBPCAD 66
CADCHF 65
EURCAD 65
GBPUSD 58
USDJPY 33
GBPNZD 28
NZDCHF 28
NZDCAD 28
USDCHF 27
USDCAD 25
EURGBP 24
CHFJPY 24
NZDUSD 24
NZDJPY 23
AUDNZD 23
AUDJPY 22
GBPCHF 22
EURJPY 22
CADJPY 22
GBPJPY 22
EURNZD 21
GBPAUD 21
archived 15
BTCUSD 2
HK50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -11
XAUUSD -104
AUDCAD -15
EURAUD 11
AUDCHF -18
EURCHF -24
AUDUSD -9
GBPCAD 12
CADCHF 38
EURCAD -23
GBPUSD 139
USDJPY -15
GBPNZD -15
NZDCHF -31
NZDCAD 28
USDCHF 21
USDCAD 14
EURGBP -35
CHFJPY 70
NZDUSD 27
NZDJPY -19
AUDNZD 0
AUDJPY 20
GBPCHF -32
EURJPY -26
CADJPY -2
GBPJPY -31
EURNZD -5
GBPAUD 20
archived -70
BTCUSD 45
HK50 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.7K
XAUUSD -8.3K
AUDCAD -4.1K
EURAUD -893
AUDCHF -1K
EURCHF -1.4K
AUDUSD 504
GBPCAD 2.3K
CADCHF 1.7K
EURCAD -1.2K
GBPUSD 13K
USDJPY 184
GBPNZD -2.4K
NZDCHF -2.4K
NZDCAD 3.9K
USDCHF 2.6K
USDCAD 2.8K
EURGBP -1.2K
CHFJPY 9.8K
NZDUSD 1.9K
NZDJPY -250
AUDNZD 1.4K
AUDJPY 4.1K
GBPCHF -2.3K
EURJPY -1.9K
CADJPY 775
GBPJPY -4.6K
EURNZD 402
GBPAUD 3K
archived 0
BTCUSD 310K
HK50 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.22 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.26 USD
Massima perdita consecutiva: -143.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
BoomForexLtd-Live-UK
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 5
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
SuperForex-Real
0.00 × 18
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
ICTrading-Live31
0.00 × 47
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
549 più
Forward tes 2
Non ci sono recensioni
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 04:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 20:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 15:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Akun dua
30USD al mese
-2%
0
0
USD
2K
USD
158
96%
1 356
49%
35%
0.98
-0.03
USD
23%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.