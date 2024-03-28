SignauxSections
Qiang Fang

Fong1234

Qiang Fang
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 1 116%
Axi-US888-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
87 (56.12%)
Perte trades:
68 (43.87%)
Meilleure transaction:
426.00 USD
Pire transaction:
-178.97 USD
Bénéfice brut:
3 803.78 USD (35 623 pips)
Perte brute:
-2 794.11 USD (22 243 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (212.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
538.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
45.17%
Charge de dépôt maximale:
22.71%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
72 (46.45%)
Courts trades:
83 (53.55%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
6.51 USD
Bénéfice moyen:
43.72 USD
Perte moyenne:
-41.09 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-359.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-359.65 USD (9)
Croissance mensuelle:
-4.28%
Prévision annuelle:
-51.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
179.05 USD
Maximal:
703.53 USD (46.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.80% (171.94 USD)
Par fonds propres:
37.65% (57.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +426.00 USD
Pire transaction: -179 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +212.05 USD
Perte consécutive maximale: -359.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Eur/usd hourly trade,2-5times once a week,it is easy to follow or copy!   重试    错误原因
