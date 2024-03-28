SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fong1234
Qiang Fang

Fong1234

Qiang Fang
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 1 116%
Axi-US888-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
87 (56.12%)
Loss Trade:
68 (43.87%)
Best Trade:
426.00 USD
Worst Trade:
-178.97 USD
Profitto lordo:
3 803.78 USD (35 623 pips)
Perdita lorda:
-2 794.11 USD (22 243 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (212.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
45.17%
Massimo carico di deposito:
22.71%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
72 (46.45%)
Short Trade:
83 (53.55%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
6.51 USD
Profitto medio:
43.72 USD
Perdita media:
-41.09 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-359.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-359.65 USD (9)
Crescita mensile:
-4.28%
Previsione annuale:
-51.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.05 USD
Massimale:
703.53 USD (46.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.80% (171.94 USD)
Per equità:
37.65% (57.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +426.00 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +212.05 USD
Massima perdita consecutiva: -359.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Eur/usd hourly trade,2-5times once a week,it is easy to follow or copy!   重试    错误原因
Non ci sono recensioni
2025.08.14 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 11:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.07 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fong1234
50USD al mese
1 116%
0
0
USD
189
USD
78
0%
155
56%
45%
1.36
6.51
USD
58%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.