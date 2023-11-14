SignauxSections
Daniel Moraes Da Silva

TriForce MT5

Daniel Moraes Da Silva
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 109%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 734
Bénéfice trades:
2 570 (68.82%)
Perte trades:
1 164 (31.17%)
Meilleure transaction:
71.30 USD
Pire transaction:
-48.60 USD
Bénéfice brut:
6 639.92 USD (353 691 pips)
Perte brute:
-4 322.94 USD (383 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (13.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.30 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
86.29%
Charge de dépôt maximale:
30.29%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
23.77
Longs trades:
1 899 (50.86%)
Courts trades:
1 835 (49.14%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
2.58 USD
Perte moyenne:
-3.71 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-13.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
30.24%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
97.48 USD (2.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.81% (99.82 USD)
Par fonds propres:
44.62% (1 559.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1660
AUDCAD 1461
AUDUSD 613
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
AUDCAD 808
AUDUSD 395
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -54K
AUDCAD -7.1K
AUDUSD 32K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.30 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13.11 USD
Perte consécutive maximale: -13.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 3% per month operating normally EURUSD, AUDUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 3000 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


Aucun avis
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.11 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.20 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.20 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.20 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.29 19:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.29 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.29 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.28 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.12 15:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.31 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TriForce MT5
30 USD par mois
109%
0
0
USD
2.8K
USD
95
99%
3 734
68%
86%
1.53
0.62
USD
45%
1:300
Copier

