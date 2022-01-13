- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 954
Bénéfice trades:
3 016 (76.27%)
Perte trades:
938 (23.72%)
Meilleure transaction:
692.64 CHF
Pire transaction:
-568.86 CHF
Bénéfice brut:
22 658.65 CHF (1 588 932 pips)
Perte brute:
-19 234.12 CHF (1 390 139 pips)
Gains consécutifs maximales:
176 (347.98 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
1 962.09 CHF (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
68.89%
Charge de dépôt maximale:
85.97%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.29
Longs trades:
2 007 (50.76%)
Courts trades:
1 947 (49.24%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.87 CHF
Bénéfice moyen:
7.51 CHF
Perte moyenne:
-20.51 CHF
Pertes consécutives maximales:
21 (-278.33 CHF)
Perte consécutive maximale:
-2 349.52 CHF (7)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
21.91%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
572.21 CHF
Maximal:
2 655.34 CHF (30.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.29% (2 655.34 CHF)
Par fonds propres:
79.53% (4 332.54 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|395
|XAUUSD
|295
|USDJPY
|245
|USDCAD
|236
|AUDUSD
|234
|AUDJPY
|226
|EURJPY
|203
|EURCHF
|195
|USDCHF
|180
|GBPAUD
|173
|CADJPY
|145
|XAGUSD
|123
|NZDCHF
|122
|GBPUSD
|122
|NZDUSD
|111
|EURNZD
|111
|USDSGD
|85
|CHFJPY
|82
|AUDCHF
|71
|EURGBP
|64
|GBPCHF
|64
|CADCHF
|62
|AUDCAD
|55
|AUDNZD
|47
|NZDJPY
|38
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|36
|EURSGD
|35
|GBPJPY
|35
|EURCAD
|29
|GBPCAD
|26
|BTCUSD
|24
|SGDJPY
|24
|GBPSGD
|19
|AUDSGD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|642
|XAUUSD
|3K
|USDJPY
|-44
|USDCAD
|431
|AUDUSD
|118
|AUDJPY
|-152
|EURJPY
|186
|EURCHF
|-2.2K
|USDCHF
|163
|GBPAUD
|153
|CADJPY
|153
|XAGUSD
|271
|NZDCHF
|217
|GBPUSD
|255
|NZDUSD
|297
|EURNZD
|-99
|USDSGD
|242
|CHFJPY
|101
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|-43
|GBPCHF
|225
|CADCHF
|-512
|AUDCAD
|54
|AUDNZD
|41
|NZDJPY
|31
|EURAUD
|33
|NZDCAD
|45
|EURSGD
|57
|GBPJPY
|26
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|25
|BTCUSD
|-159
|SGDJPY
|16
|GBPSGD
|24
|AUDSGD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|-1.5K
|USDCAD
|19K
|AUDUSD
|12K
|AUDJPY
|-965
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|-12K
|USDCHF
|3.7K
|GBPAUD
|10K
|CADJPY
|8.7K
|XAGUSD
|7.1K
|NZDCHF
|11K
|GBPUSD
|-1.6K
|NZDUSD
|523
|EURNZD
|-6.1K
|USDSGD
|-1K
|CHFJPY
|-428
|AUDCHF
|3.4K
|EURGBP
|-856
|GBPCHF
|-1.3K
|CADCHF
|-8.5K
|AUDCAD
|5.6K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDJPY
|4.8K
|EURAUD
|1.6K
|NZDCAD
|2.2K
|EURSGD
|-1.3K
|GBPJPY
|4.4K
|EURCAD
|4.5K
|GBPCAD
|3.4K
|BTCUSD
|52K
|SGDJPY
|233
|GBPSGD
|2.4K
|AUDSGD
|469
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +692.64 CHF
Pire transaction: -569 CHF
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +347.98 CHF
Perte consécutive maximale: -278.33 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.18 × 447
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 302
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 86
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 318
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.09 × 1024
121 plus...
