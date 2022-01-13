- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 954
Profit Trade:
3 016 (76.27%)
Loss Trade:
938 (23.72%)
Best Trade:
692.64 CHF
Worst Trade:
-568.86 CHF
Profitto lordo:
22 658.65 CHF (1 588 932 pips)
Perdita lorda:
-19 234.12 CHF (1 390 139 pips)
Vincite massime consecutive:
176 (347.98 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
1 962.09 CHF (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
68.89%
Massimo carico di deposito:
85.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
2 007 (50.76%)
Short Trade:
1 947 (49.24%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.87 CHF
Profitto medio:
7.51 CHF
Perdita media:
-20.51 CHF
Massime perdite consecutive:
21 (-278.33 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2 349.52 CHF (7)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
21.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
572.21 CHF
Massimale:
2 655.34 CHF (30.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.29% (2 655.34 CHF)
Per equità:
79.53% (4 332.54 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|395
|XAUUSD
|295
|USDJPY
|245
|USDCAD
|236
|AUDUSD
|234
|AUDJPY
|226
|EURJPY
|203
|EURCHF
|195
|USDCHF
|180
|GBPAUD
|173
|CADJPY
|145
|XAGUSD
|123
|NZDCHF
|122
|GBPUSD
|122
|NZDUSD
|111
|EURNZD
|111
|USDSGD
|85
|CHFJPY
|82
|AUDCHF
|71
|EURGBP
|64
|GBPCHF
|64
|CADCHF
|62
|AUDCAD
|55
|AUDNZD
|47
|NZDJPY
|38
|EURAUD
|36
|NZDCAD
|36
|EURSGD
|35
|GBPJPY
|35
|EURCAD
|29
|GBPCAD
|26
|BTCUSD
|24
|SGDJPY
|24
|GBPSGD
|19
|AUDSGD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|642
|XAUUSD
|3K
|USDJPY
|-44
|USDCAD
|431
|AUDUSD
|118
|AUDJPY
|-152
|EURJPY
|186
|EURCHF
|-2.2K
|USDCHF
|163
|GBPAUD
|153
|CADJPY
|153
|XAGUSD
|271
|NZDCHF
|217
|GBPUSD
|255
|NZDUSD
|297
|EURNZD
|-99
|USDSGD
|242
|CHFJPY
|101
|AUDCHF
|12
|EURGBP
|-43
|GBPCHF
|225
|CADCHF
|-512
|AUDCAD
|54
|AUDNZD
|41
|NZDJPY
|31
|EURAUD
|33
|NZDCAD
|45
|EURSGD
|57
|GBPJPY
|26
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|25
|BTCUSD
|-159
|SGDJPY
|16
|GBPSGD
|24
|AUDSGD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|-1.5K
|USDCAD
|19K
|AUDUSD
|12K
|AUDJPY
|-965
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|-12K
|USDCHF
|3.7K
|GBPAUD
|10K
|CADJPY
|8.7K
|XAGUSD
|7.1K
|NZDCHF
|11K
|GBPUSD
|-1.6K
|NZDUSD
|523
|EURNZD
|-6.1K
|USDSGD
|-1K
|CHFJPY
|-428
|AUDCHF
|3.4K
|EURGBP
|-856
|GBPCHF
|-1.3K
|CADCHF
|-8.5K
|AUDCAD
|5.6K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDJPY
|4.8K
|EURAUD
|1.6K
|NZDCAD
|2.2K
|EURSGD
|-1.3K
|GBPJPY
|4.4K
|EURCAD
|4.5K
|GBPCAD
|3.4K
|BTCUSD
|52K
|SGDJPY
|233
|GBPSGD
|2.4K
|AUDSGD
|469
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +692.64 CHF
Worst Trade: -569 CHF
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +347.98 CHF
Massima perdita consecutiva: -278.33 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.18 × 447
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 302
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 86
|
ICMarketsSC-Live05
|0.84 × 318
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.09 × 1024
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
111%
0
0
USD
USD
4.2K
CHF
CHF
192
99%
3 954
76%
69%
1.17
0.87
CHF
CHF
80%
1:500