Kwan Long Chan

ICMarkets 1

Kwan Long Chan
0 recensioni
Affidabilità
192 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2022 111%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 954
Profit Trade:
3 016 (76.27%)
Loss Trade:
938 (23.72%)
Best Trade:
692.64 CHF
Worst Trade:
-568.86 CHF
Profitto lordo:
22 658.65 CHF (1 588 932 pips)
Perdita lorda:
-19 234.12 CHF (1 390 139 pips)
Vincite massime consecutive:
176 (347.98 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
1 962.09 CHF (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
68.89%
Massimo carico di deposito:
85.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
2 007 (50.76%)
Short Trade:
1 947 (49.24%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.87 CHF
Profitto medio:
7.51 CHF
Perdita media:
-20.51 CHF
Massime perdite consecutive:
21 (-278.33 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2 349.52 CHF (7)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
21.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
572.21 CHF
Massimale:
2 655.34 CHF (30.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.29% (2 655.34 CHF)
Per equità:
79.53% (4 332.54 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 395
XAUUSD 295
USDJPY 245
USDCAD 236
AUDUSD 234
AUDJPY 226
EURJPY 203
EURCHF 195
USDCHF 180
GBPAUD 173
CADJPY 145
XAGUSD 123
NZDCHF 122
GBPUSD 122
NZDUSD 111
EURNZD 111
USDSGD 85
CHFJPY 82
AUDCHF 71
EURGBP 64
GBPCHF 64
CADCHF 62
AUDCAD 55
AUDNZD 47
NZDJPY 38
EURAUD 36
NZDCAD 36
EURSGD 35
GBPJPY 35
EURCAD 29
GBPCAD 26
BTCUSD 24
SGDJPY 24
GBPSGD 19
AUDSGD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 642
XAUUSD 3K
USDJPY -44
USDCAD 431
AUDUSD 118
AUDJPY -152
EURJPY 186
EURCHF -2.2K
USDCHF 163
GBPAUD 153
CADJPY 153
XAGUSD 271
NZDCHF 217
GBPUSD 255
NZDUSD 297
EURNZD -99
USDSGD 242
CHFJPY 101
AUDCHF 12
EURGBP -43
GBPCHF 225
CADCHF -512
AUDCAD 54
AUDNZD 41
NZDJPY 31
EURAUD 33
NZDCAD 45
EURSGD 57
GBPJPY 26
EURCAD 27
GBPCAD 25
BTCUSD -159
SGDJPY 16
GBPSGD 24
AUDSGD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
XAUUSD 47K
USDJPY -1.5K
USDCAD 19K
AUDUSD 12K
AUDJPY -965
EURJPY 16K
EURCHF -12K
USDCHF 3.7K
GBPAUD 10K
CADJPY 8.7K
XAGUSD 7.1K
NZDCHF 11K
GBPUSD -1.6K
NZDUSD 523
EURNZD -6.1K
USDSGD -1K
CHFJPY -428
AUDCHF 3.4K
EURGBP -856
GBPCHF -1.3K
CADCHF -8.5K
AUDCAD 5.6K
AUDNZD 2.5K
NZDJPY 4.8K
EURAUD 1.6K
NZDCAD 2.2K
EURSGD -1.3K
GBPJPY 4.4K
EURCAD 4.5K
GBPCAD 3.4K
BTCUSD 52K
SGDJPY 233
GBPSGD 2.4K
AUDSGD 469
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +692.64 CHF
Worst Trade: -569 CHF
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +347.98 CHF
Massima perdita consecutiva: -278.33 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Real
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 302
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 86
ICMarketsSC-Live05
0.84 × 318
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.09 × 1024
121 più
Non ci sono recensioni
2024.07.31 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 23:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 23:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 17:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.24 14:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 18:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 10:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
