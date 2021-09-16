- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|81
|XAUUSD.pro
|74
|XAGUSD.pro
|66
|EURGBP.pro
|65
|USOIL
|54
|GBPUSD.pro
|46
|USDJPY.pro
|40
|AUDUSD.pro
|40
|EURJPY.pro
|28
|EURCHF.pro
|26
|USDCHF.pro
|25
|EURAUD.pro
|23
|GBPCHF.pro
|18
|USDCAD.pro
|18
|BRENT.fs
|16
|ETHUSD
|16
|CHFJPY.pro
|15
|EURCAD.pro
|14
|AUDNZD.pro
|14
|CADCHF.pro
|14
|CADJPY.pro
|14
|EURNZD.pro
|14
|GBPJPY.pro
|13
|NZDUSD.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|AUDCHF.pro
|11
|BTCUSD
|11
|NZDCAD.pro
|8
|AUDJPY.pro
|8
|USDINDEX.fs
|7
|AUDCAD.pro
|7
|NZDJPY.pro
|7
|NATGAS.fs
|6
|XRPUSD
|6
|SOL-USD
|6
|USDNOK.pro
|6
|NZDCHF.pro
|5
|S&P.fs
|5
|USDMXN.pro
|5
|GBPCAD.pro
|4
|WTI.fs
|4
|DJ30.fs
|3
|GBPAUD.pro
|3
|ADAUSD
|3
|NK225.fs
|3
|LTCUSD
|2
|CADSGD.pro
|2
|HSI.fs
|2
|NAS100.fs
|2
|COPPER.fs
|2
|DAX40.fs
|2
|SGDJPY.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|NVIDIA+
|1
|UKOIL
|1
|JPN225
|1
|USDSEK.pro
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|398
|XAUUSD.pro
|-175
|XAGUSD.pro
|1.4K
|EURGBP.pro
|-316
|USOIL
|395
|GBPUSD.pro
|-243
|USDJPY.pro
|527
|AUDUSD.pro
|11
|EURJPY.pro
|96
|EURCHF.pro
|-108
|USDCHF.pro
|362
|EURAUD.pro
|16
|GBPCHF.pro
|-96
|USDCAD.pro
|-70
|BRENT.fs
|31
|ETHUSD
|-150
|CHFJPY.pro
|64
|EURCAD.pro
|71
|AUDNZD.pro
|-10
|CADCHF.pro
|-139
|CADJPY.pro
|-68
|EURNZD.pro
|-147
|GBPJPY.pro
|-11
|NZDUSD.pro
|4
|GBPNZD.pro
|94
|AUDCHF.pro
|44
|BTCUSD
|73
|NZDCAD.pro
|-68
|AUDJPY.pro
|-11
|USDINDEX.fs
|45
|AUDCAD.pro
|70
|NZDJPY.pro
|-68
|NATGAS.fs
|-60
|XRPUSD
|96
|SOL-USD
|33
|USDNOK.pro
|38
|NZDCHF.pro
|15
|S&P.fs
|77
|USDMXN.pro
|75
|GBPCAD.pro
|39
|WTI.fs
|17
|DJ30.fs
|-4
|GBPAUD.pro
|35
|ADAUSD
|-66
|NK225.fs
|-166
|LTCUSD
|-7
|CADSGD.pro
|-17
|HSI.fs
|-19
|NAS100.fs
|-35
|COPPER.fs
|43
|DAX40.fs
|14
|SGDJPY.pro
|3
|XAUGBP.pro
|34
|NVIDIA+
|-17
|UKOIL
|22
|JPN225
|33
|USDSEK.pro
|16
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|16K
|XAUUSD.pro
|7.8K
|XAGUSD.pro
|18K
|EURGBP.pro
|-12K
|USOIL
|2.6K
|GBPUSD.pro
|-12K
|USDJPY.pro
|25K
|AUDUSD.pro
|2K
|EURJPY.pro
|5.5K
|EURCHF.pro
|-5.0K
|USDCHF.pro
|12K
|EURAUD.pro
|1.2K
|GBPCHF.pro
|-1K
|USDCAD.pro
|-2.3K
|BRENT.fs
|297
|ETHUSD
|-277K
|CHFJPY.pro
|3.5K
|EURCAD.pro
|2.8K
|AUDNZD.pro
|2.1K
|CADCHF.pro
|-7.3K
|CADJPY.pro
|-2.1K
|EURNZD.pro
|-6K
|GBPJPY.pro
|-1.3K
|NZDUSD.pro
|263
|GBPNZD.pro
|5.8K
|AUDCHF.pro
|2.2K
|BTCUSD
|680K
|NZDCAD.pro
|-3.1K
|AUDJPY.pro
|-1.7K
|USDINDEX.fs
|3.1K
|AUDCAD.pro
|2.1K
|NZDJPY.pro
|-1.1K
|NATGAS.fs
|-87
|XRPUSD
|40K
|SOL-USD
|-50K
|USDNOK.pro
|2.7K
|NZDCHF.pro
|58
|S&P.fs
|17K
|USDMXN.pro
|119K
|GBPCAD.pro
|667
|WTI.fs
|248
|DJ30.fs
|-8K
|GBPAUD.pro
|3K
|ADAUSD
|-4.3K
|NK225.fs
|-1.1K
|LTCUSD
|-7.3K
|CADSGD.pro
|-566
|HSI.fs
|-292
|NAS100.fs
|-18K
|COPPER.fs
|1.7K
|DAX40.fs
|4.8K
|SGDJPY.pro
|461
|XAUGBP.pro
|3K
|NVIDIA+
|-1.7K
|UKOIL
|2.1K
|JPN225
|4.7K
|USDSEK.pro
|705
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
Strategy Description:
A Price Action trading strategy based upon Occurrence of sharp reversal of a particular price.
In brief if you are looking for consistent results in FX Market while minimizing the risk then this is your place!
Trading Instruments:
Major FX pairs, Gold & Silver, Major indices (DAX30, FTSE, and US500)
Risk & Return:
It's conservative strategy targeting 35-40% annual return
Volume size adjusted to represent max risk of 1 to 1.5% per each single trade.
RRR 1:2 - 4
I might close some positions manually when the conditions of my entry changed or when major fundamental factors might affect the market volatility.
Stoploss added to all positions. usually no trades held in the weekend however sometimes based on market conditions it might happened with putting into consideration the expected market volatility and news.
