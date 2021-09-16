SignauxSections
Mohamed Mohamed

Trade4Glory Conservative

0 avis
Fiabilité
223 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 109%
Axi-US05-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
894
Bénéfice trades:
457 (51.11%)
Perte trades:
437 (48.88%)
Meilleure transaction:
310.01 USD
Pire transaction:
-266.01 USD
Bénéfice brut:
10 618.67 USD (4 741 442 pips)
Perte brute:
-8 354.85 USD (4 172 373 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (355.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
712.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
76.67%
Charge de dépôt maximale:
17.95%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.09
Longs trades:
519 (58.05%)
Courts trades:
375 (41.95%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
2.53 USD
Bénéfice moyen:
23.24 USD
Perte moyenne:
-19.12 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-316.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-316.45 USD (11)
Croissance mensuelle:
-3.85%
Prévision annuelle:
-46.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.94 USD
Maximal:
444.84 USD (17.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.98% (337.96 USD)
Par fonds propres:
45.22% (1 582.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 81
XAUUSD.pro 74
XAGUSD.pro 66
EURGBP.pro 65
USOIL 54
GBPUSD.pro 46
USDJPY.pro 40
AUDUSD.pro 40
EURJPY.pro 28
EURCHF.pro 26
USDCHF.pro 25
EURAUD.pro 23
GBPCHF.pro 18
USDCAD.pro 18
BRENT.fs 16
ETHUSD 16
CHFJPY.pro 15
EURCAD.pro 14
AUDNZD.pro 14
CADCHF.pro 14
CADJPY.pro 14
EURNZD.pro 14
GBPJPY.pro 13
NZDUSD.pro 12
GBPNZD.pro 11
AUDCHF.pro 11
BTCUSD 11
NZDCAD.pro 8
AUDJPY.pro 8
USDINDEX.fs 7
AUDCAD.pro 7
NZDJPY.pro 7
NATGAS.fs 6
XRPUSD 6
SOL-USD 6
USDNOK.pro 6
NZDCHF.pro 5
S&P.fs 5
USDMXN.pro 5
GBPCAD.pro 4
WTI.fs 4
DJ30.fs 3
GBPAUD.pro 3
ADAUSD 3
NK225.fs 3
LTCUSD 2
CADSGD.pro 2
HSI.fs 2
NAS100.fs 2
COPPER.fs 2
DAX40.fs 2
SGDJPY.pro 2
XAUGBP.pro 1
NVIDIA+ 1
UKOIL 1
JPN225 1
USDSEK.pro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 398
XAUUSD.pro -175
XAGUSD.pro 1.4K
EURGBP.pro -316
USOIL 395
GBPUSD.pro -243
USDJPY.pro 527
AUDUSD.pro 11
EURJPY.pro 96
EURCHF.pro -108
USDCHF.pro 362
EURAUD.pro 16
GBPCHF.pro -96
USDCAD.pro -70
BRENT.fs 31
ETHUSD -150
CHFJPY.pro 64
EURCAD.pro 71
AUDNZD.pro -10
CADCHF.pro -139
CADJPY.pro -68
EURNZD.pro -147
GBPJPY.pro -11
NZDUSD.pro 4
GBPNZD.pro 94
AUDCHF.pro 44
BTCUSD 73
NZDCAD.pro -68
AUDJPY.pro -11
USDINDEX.fs 45
AUDCAD.pro 70
NZDJPY.pro -68
NATGAS.fs -60
XRPUSD 96
SOL-USD 33
USDNOK.pro 38
NZDCHF.pro 15
S&P.fs 77
USDMXN.pro 75
GBPCAD.pro 39
WTI.fs 17
DJ30.fs -4
GBPAUD.pro 35
ADAUSD -66
NK225.fs -166
LTCUSD -7
CADSGD.pro -17
HSI.fs -19
NAS100.fs -35
COPPER.fs 43
DAX40.fs 14
SGDJPY.pro 3
XAUGBP.pro 34
NVIDIA+ -17
UKOIL 22
JPN225 33
USDSEK.pro 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 16K
XAUUSD.pro 7.8K
XAGUSD.pro 18K
EURGBP.pro -12K
USOIL 2.6K
GBPUSD.pro -12K
USDJPY.pro 25K
AUDUSD.pro 2K
EURJPY.pro 5.5K
EURCHF.pro -5.0K
USDCHF.pro 12K
EURAUD.pro 1.2K
GBPCHF.pro -1K
USDCAD.pro -2.3K
BRENT.fs 297
ETHUSD -277K
CHFJPY.pro 3.5K
EURCAD.pro 2.8K
AUDNZD.pro 2.1K
CADCHF.pro -7.3K
CADJPY.pro -2.1K
EURNZD.pro -6K
GBPJPY.pro -1.3K
NZDUSD.pro 263
GBPNZD.pro 5.8K
AUDCHF.pro 2.2K
BTCUSD 680K
NZDCAD.pro -3.1K
AUDJPY.pro -1.7K
USDINDEX.fs 3.1K
AUDCAD.pro 2.1K
NZDJPY.pro -1.1K
NATGAS.fs -87
XRPUSD 40K
SOL-USD -50K
USDNOK.pro 2.7K
NZDCHF.pro 58
S&P.fs 17K
USDMXN.pro 119K
GBPCAD.pro 667
WTI.fs 248
DJ30.fs -8K
GBPAUD.pro 3K
ADAUSD -4.3K
NK225.fs -1.1K
LTCUSD -7.3K
CADSGD.pro -566
HSI.fs -292
NAS100.fs -18K
COPPER.fs 1.7K
DAX40.fs 4.8K
SGDJPY.pro 461
XAUGBP.pro 3K
NVIDIA+ -1.7K
UKOIL 2.1K
JPN225 4.7K
USDSEK.pro 705
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +310.01 USD
Pire transaction: -266 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +355.64 USD
Perte consécutive maximale: -316.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
Strategy Description:

A Price Action trading strategy based upon Occurrence of sharp reversal of a particular price. 

In brief if you are looking for consistent results in FX Market while minimizing the risk then this is your place!

Trading Instruments:

Major FX pairs,  Gold & Silver, Major indices (DAX30, FTSE, and US500)

Risk & Return:

It's conservative strategy targeting 35-40% annual return
Volume size adjusted to represent max risk of 1 to 1.5% per each single trade. 
RRR 1:2 - 4 

I might close some positions manually when the conditions of my entry changed or when major fundamental factors might affect the market volatility.

Stoploss added to all positions. usually no trades held in the weekend however sometimes based on market conditions it might happened with putting into consideration the expected market volatility and news.


Aucun avis
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.09 09:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.15 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.14 09:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.12 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.12 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 12:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 03:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
