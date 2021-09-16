- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|81
|XAUUSD.pro
|75
|XAGUSD.pro
|67
|EURGBP.pro
|65
|USOIL
|54
|GBPUSD.pro
|46
|USDJPY.pro
|40
|AUDUSD.pro
|40
|EURJPY.pro
|28
|EURCHF.pro
|26
|USDCHF.pro
|25
|EURAUD.pro
|23
|GBPCHF.pro
|18
|USDCAD.pro
|18
|BRENT.fs
|16
|ETHUSD
|16
|CHFJPY.pro
|15
|EURCAD.pro
|14
|AUDNZD.pro
|14
|CADCHF.pro
|14
|CADJPY.pro
|14
|EURNZD.pro
|14
|GBPJPY.pro
|13
|NZDUSD.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|AUDCHF.pro
|11
|BTCUSD
|11
|NZDCAD.pro
|8
|AUDJPY.pro
|8
|USDINDEX.fs
|7
|AUDCAD.pro
|7
|NZDJPY.pro
|7
|NATGAS.fs
|6
|XRPUSD
|6
|SOL-USD
|6
|S&P.fs
|6
|USDNOK.pro
|6
|NZDCHF.pro
|5
|USDMXN.pro
|5
|GBPCAD.pro
|4
|WTI.fs
|4
|DJ30.fs
|3
|GBPAUD.pro
|3
|ADAUSD
|3
|NK225.fs
|3
|LTCUSD
|2
|CADSGD.pro
|2
|HSI.fs
|2
|NAS100.fs
|2
|COPPER.fs
|2
|DAX40.fs
|2
|SGDJPY.pro
|2
|XAUGBP.pro
|1
|NVIDIA+
|1
|UKOIL
|1
|JPN225
|1
|USDSEK.pro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.pro
|398
|XAUUSD.pro
|-170
|XAGUSD.pro
|1.4K
|EURGBP.pro
|-316
|USOIL
|395
|GBPUSD.pro
|-243
|USDJPY.pro
|527
|AUDUSD.pro
|11
|EURJPY.pro
|96
|EURCHF.pro
|-108
|USDCHF.pro
|362
|EURAUD.pro
|16
|GBPCHF.pro
|-96
|USDCAD.pro
|-70
|BRENT.fs
|31
|ETHUSD
|-150
|CHFJPY.pro
|64
|EURCAD.pro
|71
|AUDNZD.pro
|-10
|CADCHF.pro
|-139
|CADJPY.pro
|-68
|EURNZD.pro
|-147
|GBPJPY.pro
|-11
|NZDUSD.pro
|4
|GBPNZD.pro
|94
|AUDCHF.pro
|44
|BTCUSD
|73
|NZDCAD.pro
|-68
|AUDJPY.pro
|-11
|USDINDEX.fs
|45
|AUDCAD.pro
|70
|NZDJPY.pro
|-68
|NATGAS.fs
|-60
|XRPUSD
|96
|SOL-USD
|33
|S&P.fs
|77
|USDNOK.pro
|38
|NZDCHF.pro
|15
|USDMXN.pro
|75
|GBPCAD.pro
|39
|WTI.fs
|17
|DJ30.fs
|-4
|GBPAUD.pro
|35
|ADAUSD
|-66
|NK225.fs
|-166
|LTCUSD
|-7
|CADSGD.pro
|-17
|HSI.fs
|-19
|NAS100.fs
|-35
|COPPER.fs
|43
|DAX40.fs
|14
|SGDJPY.pro
|3
|XAUGBP.pro
|34
|NVIDIA+
|-17
|UKOIL
|22
|JPN225
|33
|USDSEK.pro
|16
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.pro
|16K
|XAUUSD.pro
|8.1K
|XAGUSD.pro
|16K
|EURGBP.pro
|-12K
|USOIL
|2.6K
|GBPUSD.pro
|-12K
|USDJPY.pro
|25K
|AUDUSD.pro
|2K
|EURJPY.pro
|5.5K
|EURCHF.pro
|-5.0K
|USDCHF.pro
|12K
|EURAUD.pro
|1.2K
|GBPCHF.pro
|-1K
|USDCAD.pro
|-2.3K
|BRENT.fs
|297
|ETHUSD
|-277K
|CHFJPY.pro
|3.5K
|EURCAD.pro
|2.8K
|AUDNZD.pro
|2.1K
|CADCHF.pro
|-7.3K
|CADJPY.pro
|-2.1K
|EURNZD.pro
|-6K
|GBPJPY.pro
|-1.3K
|NZDUSD.pro
|263
|GBPNZD.pro
|5.8K
|AUDCHF.pro
|2.2K
|BTCUSD
|680K
|NZDCAD.pro
|-3.1K
|AUDJPY.pro
|-1.7K
|USDINDEX.fs
|3.1K
|AUDCAD.pro
|2.1K
|NZDJPY.pro
|-1.1K
|NATGAS.fs
|-87
|XRPUSD
|40K
|SOL-USD
|-50K
|S&P.fs
|17K
|USDNOK.pro
|2.7K
|NZDCHF.pro
|58
|USDMXN.pro
|119K
|GBPCAD.pro
|667
|WTI.fs
|248
|DJ30.fs
|-8K
|GBPAUD.pro
|3K
|ADAUSD
|-4.3K
|NK225.fs
|-1.1K
|LTCUSD
|-7.3K
|CADSGD.pro
|-566
|HSI.fs
|-292
|NAS100.fs
|-18K
|COPPER.fs
|1.7K
|DAX40.fs
|4.8K
|SGDJPY.pro
|461
|XAUGBP.pro
|3K
|NVIDIA+
|-1.7K
|UKOIL
|2.1K
|JPN225
|4.7K
|USDSEK.pro
|705
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Strategy Description:
A Price Action trading strategy based upon Occurrence of sharp reversal of a particular price.
In brief if you are looking for consistent results in FX Market while minimizing the risk then this is your place!
Trading Instruments:
Major FX pairs, Gold & Silver, Major indices (DAX30, FTSE, and US500)
Risk & Return:
It's conservative strategy targeting 35-40% annual return
Volume size adjusted to represent max risk of 1 to 1.5% per each single trade.
RRR 1:2 - 4
I might close some positions manually when the conditions of my entry changed or when major fundamental factors might affect the market volatility.
Stoploss added to all positions. usually no trades held in the weekend however sometimes based on market conditions it might happened with putting into consideration the expected market volatility and news.
USD
USD
USD