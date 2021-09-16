SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trade4Glory Conservative
Mohamed Mohamed

Trade4Glory Conservative

Mohamed Mohamed
0 recensioni
Affidabilità
223 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 101%
Axi-US05-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
897
Profit Trade:
459 (51.17%)
Loss Trade:
438 (48.83%)
Best Trade:
310.01 USD
Worst Trade:
-266.01 USD
Profitto lordo:
10 624.38 USD (4 741 964 pips)
Perdita lorda:
-8 422.22 USD (4 173 721 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (355.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
712.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
76.67%
Massimo carico di deposito:
17.95%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.95
Long Trade:
519 (57.86%)
Short Trade:
378 (42.14%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
23.15 USD
Perdita media:
-19.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-316.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.45 USD (11)
Crescita mensile:
-7.16%
Previsione annuale:
-86.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.94 USD
Massimale:
444.84 USD (17.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.06% (376.94 USD)
Per equità:
45.22% (1 582.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 81
XAUUSD.pro 75
XAGUSD.pro 67
EURGBP.pro 65
USOIL 54
GBPUSD.pro 46
USDJPY.pro 40
AUDUSD.pro 40
EURJPY.pro 28
EURCHF.pro 26
USDCHF.pro 25
EURAUD.pro 23
GBPCHF.pro 18
USDCAD.pro 18
BRENT.fs 16
ETHUSD 16
CHFJPY.pro 15
EURCAD.pro 14
AUDNZD.pro 14
CADCHF.pro 14
CADJPY.pro 14
EURNZD.pro 14
GBPJPY.pro 13
NZDUSD.pro 12
GBPNZD.pro 11
AUDCHF.pro 11
BTCUSD 11
NZDCAD.pro 8
AUDJPY.pro 8
USDINDEX.fs 7
AUDCAD.pro 7
NZDJPY.pro 7
NATGAS.fs 6
XRPUSD 6
SOL-USD 6
S&P.fs 6
USDNOK.pro 6
NZDCHF.pro 5
USDMXN.pro 5
GBPCAD.pro 4
WTI.fs 4
DJ30.fs 3
GBPAUD.pro 3
ADAUSD 3
NK225.fs 3
LTCUSD 2
CADSGD.pro 2
HSI.fs 2
NAS100.fs 2
COPPER.fs 2
DAX40.fs 2
SGDJPY.pro 2
XAUGBP.pro 1
NVIDIA+ 1
UKOIL 1
JPN225 1
USDSEK.pro 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 398
XAUUSD.pro -170
XAGUSD.pro 1.4K
EURGBP.pro -316
USOIL 395
GBPUSD.pro -243
USDJPY.pro 527
AUDUSD.pro 11
EURJPY.pro 96
EURCHF.pro -108
USDCHF.pro 362
EURAUD.pro 16
GBPCHF.pro -96
USDCAD.pro -70
BRENT.fs 31
ETHUSD -150
CHFJPY.pro 64
EURCAD.pro 71
AUDNZD.pro -10
CADCHF.pro -139
CADJPY.pro -68
EURNZD.pro -147
GBPJPY.pro -11
NZDUSD.pro 4
GBPNZD.pro 94
AUDCHF.pro 44
BTCUSD 73
NZDCAD.pro -68
AUDJPY.pro -11
USDINDEX.fs 45
AUDCAD.pro 70
NZDJPY.pro -68
NATGAS.fs -60
XRPUSD 96
SOL-USD 33
S&P.fs 77
USDNOK.pro 38
NZDCHF.pro 15
USDMXN.pro 75
GBPCAD.pro 39
WTI.fs 17
DJ30.fs -4
GBPAUD.pro 35
ADAUSD -66
NK225.fs -166
LTCUSD -7
CADSGD.pro -17
HSI.fs -19
NAS100.fs -35
COPPER.fs 43
DAX40.fs 14
SGDJPY.pro 3
XAUGBP.pro 34
NVIDIA+ -17
UKOIL 22
JPN225 33
USDSEK.pro 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 16K
XAUUSD.pro 8.1K
XAGUSD.pro 16K
EURGBP.pro -12K
USOIL 2.6K
GBPUSD.pro -12K
USDJPY.pro 25K
AUDUSD.pro 2K
EURJPY.pro 5.5K
EURCHF.pro -5.0K
USDCHF.pro 12K
EURAUD.pro 1.2K
GBPCHF.pro -1K
USDCAD.pro -2.3K
BRENT.fs 297
ETHUSD -277K
CHFJPY.pro 3.5K
EURCAD.pro 2.8K
AUDNZD.pro 2.1K
CADCHF.pro -7.3K
CADJPY.pro -2.1K
EURNZD.pro -6K
GBPJPY.pro -1.3K
NZDUSD.pro 263
GBPNZD.pro 5.8K
AUDCHF.pro 2.2K
BTCUSD 680K
NZDCAD.pro -3.1K
AUDJPY.pro -1.7K
USDINDEX.fs 3.1K
AUDCAD.pro 2.1K
NZDJPY.pro -1.1K
NATGAS.fs -87
XRPUSD 40K
SOL-USD -50K
S&P.fs 17K
USDNOK.pro 2.7K
NZDCHF.pro 58
USDMXN.pro 119K
GBPCAD.pro 667
WTI.fs 248
DJ30.fs -8K
GBPAUD.pro 3K
ADAUSD -4.3K
NK225.fs -1.1K
LTCUSD -7.3K
CADSGD.pro -566
HSI.fs -292
NAS100.fs -18K
COPPER.fs 1.7K
DAX40.fs 4.8K
SGDJPY.pro 461
XAUGBP.pro 3K
NVIDIA+ -1.7K
UKOIL 2.1K
JPN225 4.7K
USDSEK.pro 705
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +310.01 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +355.64 USD
Massima perdita consecutiva: -316.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Strategy Description:

A Price Action trading strategy based upon Occurrence of sharp reversal of a particular price. 

In brief if you are looking for consistent results in FX Market while minimizing the risk then this is your place!

Trading Instruments:

Major FX pairs,  Gold & Silver, Major indices (DAX30, FTSE, and US500)

Risk & Return:

It's conservative strategy targeting 35-40% annual return
Volume size adjusted to represent max risk of 1 to 1.5% per each single trade. 
RRR 1:2 - 4 

I might close some positions manually when the conditions of my entry changed or when major fundamental factors might affect the market volatility.

Stoploss added to all positions. usually no trades held in the weekend however sometimes based on market conditions it might happened with putting into consideration the expected market volatility and news.


Non ci sono recensioni
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.09 09:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.15 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.14 09:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.12 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.12 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 12:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 04:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 03:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trade4Glory Conservative
30USD al mese
101%
0
0
USD
1.5K
USD
223
0%
897
51%
77%
1.26
2.46
USD
45%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.