Stratégie de cassure + retest en scalping/intraday

MQL5 Experts Scripts Forex Strategy optimization

Spécifications


Bonjour,

Je souhaite que vous me codiez une stratégie de trading pour la backtester sur [TradingView (Pine Script v5) et MT5 (Expert Advisor)].

Voici les règles précises de la stratégie :

---

1. Timeframe :
- M15 ou M5 (je veux pouvoir le modifier)

---

2. Paires :
- Principalement: XAUUSD 

---

3. Direction du trade :

- ACHAT : si le prix casse une résistance (structure haute), puis fait un pullback sur cette zone cassée, et forme une bougie haussière de confirmation (ex : engulfing ou pin bar).
- VENTE : inverse du cas précédent (cassure de support + pullback + bougie baissière de confirmation).

---

4. Conditions d’entrée :
- Cassure franche d’un niveau clé
- Pullback sur ce niveau
- Bougie de confirmation sur le pullback (engulfing ou pin bar)
- Optionnel : RSI < 30 pour achat / RSI > 70 pour vente (à activer/désactiver dans les paramètres)

---

5. Entrée :
- À la clôture de la bougie de confirmation

---

6. Stop Loss :
- Juste sous (achat) ou au-dessus (vente) de la mèche précédente (dernière structure)

---

7. Take Profit :
- TP = 2 x SL (RR fixe 1:2)
- Option de choisir RR dans les paramètres

---

8. Autres conditions :

- Option pour désactiver le filtre RSI


---

9. Affichage souhaité :

- Flèche d’entrée/sortie sur le graphique

- Stats : nombre de trades, winrate, profit net

- Résultats visibles dans le Strategy Tester


---


Merci de me dire si vous avez besoin de plus d'infos.  

Cordialement,


---




