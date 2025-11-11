Spécifications
Bonjour,
Je souhaite que vous me codiez une stratégie de trading pour la backtester sur [TradingView (Pine Script v5) et MT5 (Expert Advisor)].
Voici les règles précises de la stratégie :
---
1. Timeframe :
- M15 ou M5 (je veux pouvoir le modifier)
---
2. Paires :
- Principalement: XAUUSD
---
3. Direction du trade :
- ACHAT : si le prix casse une résistance (structure haute), puis fait un pullback sur cette zone cassée, et forme une bougie haussière de confirmation (ex : engulfing ou pin bar).
- VENTE : inverse du cas précédent (cassure de support + pullback + bougie baissière de confirmation).
---
4. Conditions d’entrée :
- Cassure franche d’un niveau clé
- Pullback sur ce niveau
- Bougie de confirmation sur le pullback (engulfing ou pin bar)
- Optionnel : RSI < 30 pour achat / RSI > 70 pour vente (à activer/désactiver dans les paramètres)
---
5. Entrée :
- À la clôture de la bougie de confirmation
---
6. Stop Loss :
- Juste sous (achat) ou au-dessus (vente) de la mèche précédente (dernière structure)
---
7. Take Profit :
- TP = 2 x SL (RR fixe 1:2)
- Option de choisir RR dans les paramètres
---
8. Autres conditions :
- Option pour désactiver le filtre RSI
---
9. Affichage souhaité :
- Flèche d’entrée/sortie sur le graphique
- Stats : nombre de trades, winrate, profit net
- Résultats visibles dans le Strategy Tester
---
Merci de me dire si vous avez besoin de plus d'infos.
Cordialement,
---
