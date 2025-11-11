



Bonjour,





Je souhaite que vous me codiez une stratégie de trading pour la backtester sur [TradingView (Pine Script v5) et MT5 (Expert Advisor)].





Voici les règles précises de la stratégie :





---





1. Timeframe :

- M15 ou M5 (je veux pouvoir le modifier)





---





2. Paires :

- Principalement: XAUUSD





---





3. Direction du trade :

- ACHAT : si le prix casse une résistance (structure haute), puis fait un pullback sur cette zone cassée, et forme une bougie haussière de confirmation (ex : engulfing ou pin bar).

- VENTE : inverse du cas précédent (cassure de support + pullback + bougie baissière de confirmation).





---





4. Conditions d’entrée :

- Cassure franche d’un niveau clé

- Pullback sur ce niveau

- Bougie de confirmation sur le pullback (engulfing ou pin bar)

- Optionnel : RSI < 30 pour achat / RSI > 70 pour vente (à activer/désactiver dans les paramètres)





---





5. Entrée :

- À la clôture de la bougie de confirmation





---





6. Stop Loss :

- Juste sous (achat) ou au-dessus (vente) de la mèche précédente (dernière structure)





---





7. Take Profit :

- TP = 2 x SL (RR fixe 1:2)

- Option de choisir RR dans les paramètres





--- 8. Autres conditions : - Option pour désactiver le filtre RSI

--- 9. Affichage souhaité : - Flèche d’entrée/sortie sur le graphique - Stats : nombre de trades, winrate, profit net - Résultats visibles dans le Strategy Tester

---

Merci de me dire si vous avez besoin de plus d'infos. Cordialement,

---







