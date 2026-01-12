Discussion de l'article "Les méthodes de William Gann (Partie II) : Création de l'indicateur Carré de Gann (Gann Square)"
Un nouvel article Les méthodes de William Gann (Partie II) : Création de l'indicateur Carré de Gann (Gann Square) a été publié :
Dans cet article, nous allons nous plonger dans l'univers du Carré de 9 de Gann et tenter de faire entrer son concept dans l'ère numérique en créant un indicateur pour la plateforme MetaTrader 5 à l'aide du langage de programmation MQL5. Notre objectif est de développer un outil qui permettra aux traders de visualiser et d'appliquer les principes du Carré de 9 dans leur trading, en combinant la sagesse de Gann avec la technologie moderne.
Nous examinerons les fondements théoriques du Carré de 9, nous passerons en revue le processus de création de l'indicateur étape par étape et nous discuterons de son application pratique et de ses limites potentielles. Que vous soyez un développeur de système de trading expérimenté ou simplement intéressé par les méthodes non conventionnelles d'analyse des marchés, cet article vous fournira des informations précieuses et des compétences pratiques pour élargir votre boîte à outils analytique.
Auteur : Yevgeniy Koshtenko