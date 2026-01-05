Discussion de l'article "Classes de table et d'en-tête basées sur un modèle de tableau dans MQL5 : Application du concept MVC"
Un nouvel article Classes de table et d'en-tête basées sur un modèle de tableau dans MQL5 : Application du concept MVC a été publié :
Dans le premier article couvrant la création du Contrôle Tableau, nous avons créé un modèle de tableau dans MQL5 en utilisant le modèle d'architecture MVC. Des classes de cellules, de lignes et de modèles de tableaux ont été développées, ce qui a permis d'organiser les données sous une forme pratique et structurée.
Nous passons maintenant à l'étape suivante : le développement des classes de tableaux et des en-têtes de tableaux. Les en-têtes de colonne d'un tableau ne sont pas de simples étiquettes de colonne, mais un outil de gestion du tableau et de ses colonnes. Ils vous permettent d'ajouter, de supprimer et de renommer des colonnes. Bien entendu, un tableau peut fonctionner sans classe d'en-tête, mais ses fonctionnalités seront alors limitées. Un simple tableau statique sera créé sans en-tête de colonne et, par conséquent, sans la possibilité de contrôler les colonnes.
Pour mettre en œuvre la fonction de contrôle des colonnes, le modèle de tableau doit être affiné. Nous le compléterons par des méthodes permettant de travailler avec les colonnes : modifier leur structure, en ajouter de nouvelles ou en supprimer. Ces méthodes seront utilisées par la classe d'en-tête du tableau pour permettre un contrôle pratique de sa structure.
Auteur : Artyom Trishkin