Objet : Problème de vérification du numéro de téléphone – Compte MQL5

Eléni Anna Branou , 05/04/2023 11:41
S'il te plaît vérifier ce qui suit:
- Vérifiez que votre opérateur téléphonique autorise la réception de SMS internationaux.
- Assurez-vous que la couverture réseau est performante.
- Veuillez vous assurer que le ou les numéros de téléphone mobile ne sont pas en itinérance (dans ce cas, la livraison n'est pas garantie).
- Veillez à supprimer les SMS indésirables afin de ne pas saturer la mémoire de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone pour actualiser le réseau (laissez-le éteint pendant 10 minutes pour réinitialiser le réseau), puis envoyez un message pour tester.
- Vérifiez s'il existe des applications ou des paramètres mobiles susceptibles de filtrer les SMS.
Vous pouvez insérer la carte SIM dans un autre téléphone, puis envoyer un message à ce numéro pour effectuer un test.
Si vous utilisez un iPhone :
- Veuillez vérifier si l'option « Filtrer les expéditeurs inconnus » n'est pas activée dans « Paramètres » > « Messages ».
- Si la fonction « Ne pas déranger » est activée sur un iPhone, vous ne recevrez aucune notification lorsque l'appareil est verrouillé.
Faites glisser votre doigt vers le bas sur la partie droite de l'écran et appuyez sur « Mise au point ».
- Assurez-vous qu'aucune application tierce susceptible de filtrer le trafic n'est présente sur le téléphone.
Merci à Abhishek Yadav pour ces conseils.
Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter MetaQuotes : https://www.mql5.com/fr/contact
Bonjour,
Je rencontre un problème lors de la vérification de mon compte MQL5.
J’ai saisi mon numéro de téléphone correctement (Maroc), mais je ne reçois aucun code de vérification par SMS.
J’ai également essayé l’option de vérification via Telegram, mais le système m’indique le message suivant :
« Il n’y a aucun code MQL5 pour le numéro de téléphone +212.... ».
Malgré plusieurs tentatives, je n’ai reçu aucun message de confirmation.
Je vous prie de bien vouloir vérifier ce problème et m’aider à valider mon numéro de téléphone afin de finaliser la vérification de mon compte.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Nom :
Login MQL5 :
Numéro de téléphone : +212.....
Pays : Maroc