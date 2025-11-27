Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur Stalin

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition de la flèche colorée de l'indicateur Stalin.

Author: Nikolay Kositsin

