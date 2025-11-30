Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur PriceChannel_Stop

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur PriceChannel_Stop:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de l'indicateur PriceChannel_Stop.

Author: Nikolay Kositsin

