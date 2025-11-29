Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur FiboCandles

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur FiboCandles:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de la bougie formée par l'indicateur FiboCandles.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur FiboCandles

Author: Nikolay Kositsin

