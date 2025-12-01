Bibliothèque: Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorLaguerre

Nouveau commentaire
 

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorLaguerre:

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est un changement de couleur de la ligne d'oscillateur formée par l'indicateur ColorLaguerre.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur ColorLaguerre

Author: Nikolay Kositsin

Nouveau commentaire