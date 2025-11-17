Problème d'installation Metatrader 5
Je n'arrive pas à installer metatrader 5 sur mon pc windows 11 en 25H2.
J'ai essayé sur un autre PC en windows 11 24H2, ça fait pareil.
J'ai essayé en changeant de wifi (box et téléphone 5g) : ça fait pareil
je suis administrateur des deux PC
j'ai coupé windows defender : pareil
j'ai essayé de changer de répertoire : poareil
J'ai essayé en mode administrateur : Pareil
J'ai la dernière version du setup de metatrader, pour info, je l'avais installé début octobre, ça marchait très bien (c'était une version précédente).
J'ai essayé avec l'installateur Metatrader5 et avec la version de mon brocker (ic markets eu): ça fait pareil
Je suis à court d'idée, pouvez-vous m'aidez?