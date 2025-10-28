Problème de reception de notification Push PC vers Androïde
Bonjour, j'ai un souci lié à la réception des notifications Push, en effet, je ne reçois plus les notifications Push MT5 sur mon smartphone androïde. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un souci lié à mon poste VPS, mais le même problème a été observé également sur mon ordinateur local. Je n'ai fait aucune erreur, mon ID MetaQuotes a été correctement renseigné, je rappelle que tout fonctionnait bien la semaine passée, je n'ai jamais rencontré ce genre de souci auparavant, ce n'est que cette semaine que j'ai eu ce problème, je n'ai pas non plus de problème de connexion internet, les notifications sont bien envoyées, mais la connexion entre l'ordinateur et le smartphone androïde pour recevoir les notifications échoue pour une raison que j'ignore, j'ai fait une capture d'écran pour montrer le message qui s'affiche dans le journal de mon metatrader 5 versions ordinateur. Une aide, une personne pour me renseigner sur l'origine du problème, ou comment le résoudre sera fort apprécier. Merci