Indicateurs: FiboCandles

L'indicateur colore les chandeliers en fonction de la tendance actuelle, en tenant compte de la correction par les niveaux Fibo, et donne également des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

Author: Nikolay Kositsin

