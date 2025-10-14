Indicateurs: Val_Bandes

Nouveau commentaire
 

Val_Bandes:

Indicateur de volatilité de la longueur des chandeliers. Il est pratique pour suivre les écarts sur le marché, les paramètres sont similaires à ceux du canal de Bollinger. L'indicateur est capable d'indiquer les stagnations et le début d'une nouvelle tendance.

Val_Bandes

Author: Nikolay Kositsin

Nouveau commentaire