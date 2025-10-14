Bibliothèque: IncCHOOnArray
IncCHOOnArray:
La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'oscillateur de Chaikin (CHO) à l'aide de tampons d'indicateurs. L'indicateur Test_CHOOnArray est donné comme exemple d'utilisation de la classe.
Author: Dmitry Fedoseev