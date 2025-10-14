Bibliothèque: IncRVIOnArray
IncRVIOnArray:
La classe CRVIOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur RVI (Relative Vigor Index) par des tampons d'indicateurs. L'indicateur Test_RVIOnArray est présenté à titre d'exemple d'utilisation de la classe.
Author: Dmitry Fedoseev