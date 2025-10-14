Bibliothèque: IncRVIOnArray

Nouveau commentaire
 

IncRVIOnArray:

La classe CRVIOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur RVI (Relative Vigor Index) par des tampons d'indicateurs. L'indicateur Test_RVIOnArray est présenté à titre d'exemple d'utilisation de la classe.

IncRVIOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

Nouveau commentaire