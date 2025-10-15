Discussion de l'article "Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 4) : Travailler avec les versions et les mises à jour"
Un nouvel article Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 4) : Travailler avec les versions et les mises à jour a été publié :
L'expérience de connexion de la bibliothèque SmartATR à l’Expert Advisor SimpleCandles a clairement démontré que l'approche directe par simple clonage n'est pas toujours pratique, en particulier lorsque le code nécessite des modifications. Au lieu de cela, nous avons suivi le flux de travail correct : nous avons créé un fork, qui est devenu notre copie personnelle du dépôt de quelqu'un d'autre pour corriger les bugs et apporter des modifications, tout en préservant la possibilité de proposer ultérieurement ces changements à l'auteur via une Pull Request.
Malgré certaines limitations rencontrées dans l'interface de MetaEditor, sa combinaison avec l'interface web de MQL5 Algo Forge nous a permis de mener à bien l'ensemble de la chaîne d'actions - du clonage à la validation des modifications et, enfin, à la liaison du projet avec une bibliothèque externe. Ainsi, nous avons non seulement résolu une tâche spécifique, mais aussi examiné un modèle universel pour l'intégration de tout composant tiers.
Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près l'étape de la publication des modifications effectuées dans le dépôt, un certain ensemble de modifications qui forment une solution complète, qu'il s'agisse d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à un projet ou de corriger un problème découvert. Il s'agit du processus d'engagement ou de lancement d'une nouvelle version d'un produit. Nous verrons comment organiser ce processus et quelles sont les possibilités offertes par MQL5 Algo Forge.
Auteur : Yuriy Bykov