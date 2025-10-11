Indicateurs: StepXCCX_HTF_Signal

L'indicateur StepXCCX_HTF_Signal affiche les directions de tendance des trois dernières barres de l'indicateur ColorStepXCCX sous forme de trois objets graphiques avec une indication de tendance en couleur.

Author: Nikolay Kositsin

