Indicateurs: StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal:
L'indicateur StepXCCX_HTF_Signal affiche les directions de tendance des trois dernières barres de l'indicateur ColorStepXCCX sous forme de trois objets graphiques avec une indication de tendance en couleur.
Author: Nikolay Kositsin