Bibliothèque: IncADOnArray
La classe CADOnArray est destinée au calcul de l'indicateur AD (Accumulation Distribution, A/D) par les tampons de l'indicateur. L'indicateur Test_ADOnArray est joint en tant qu'exemple d'utilisation de la classe.
Author: Dmitry Fedoseev