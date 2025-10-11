Bibliothèque: IncSAROnArray
IncSAROnArray:
La classe CSAROnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur SAR (Parabolic SAR) par les tampons de l'indicateur. L'indicateur Test_SAROnArray est joint en tant qu'exemple d'utilisation de la classe.
Author: Dmitry Fedoseev