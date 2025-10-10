Indicateurs: X2MA_HTF_Signal

L'indicateur X2MA_HTF_Signal affiche la direction de la tendance des trois dernières barres de l'indicateur X2MA sous la forme de trois objets graphiques dont la couleur détermine la direction de la tendance.

Author: Nikolay Kositsin

