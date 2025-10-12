Bibliothèque: IncMomentumOnArray

La classe CMomentumOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Momentum par tampon d'indicateur. L'indicateur Test_MomentumOnArray est joint comme exemple d'utilisation de la classe.

Author: Dmitry Fedoseev

