Bibliothèque: IncCMOOnArray

La classe CMOOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur CMO (Chande Momentum Oscillator) par tampon d'indicateur. L'indicateur Test_CMOOnArray est joint comme exemple d'utilisation de la classe.

IncCMOOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

