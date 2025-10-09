Bibliothèque: IncERDOnArray
IncERDOnArray:
La classe CERDOnArray est conçue pour calculer le ratio d'efficacité (ER) utilisé dans la moyenne mobile adaptative (AMA), mais en tenant compte de la direction du mouvement du prix. Lorsque le prix monte, l'indicateur a des valeurs positives, lorsque le prix baisse, il a des valeurs négatives.
Author: Dmitry Fedoseev