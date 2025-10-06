Indicateurs: XTrendlessOS (oscillateur sans tendance)
XTrendlessOS (oscillateur sans tendance):
L'indicateur est écrit selon la description donnée dans le livre de Joe DiNapoli "Trading Using DiNapoli Levels". L'indicateur est conçu pour évaluer le véritable marché suracheté/survendu.
Author: Nikolay Kositsin