Indicateurs: XTrendlessOS (oscillateur sans tendance)

XTrendlessOS (oscillateur sans tendance):

L'indicateur est écrit selon la description donnée dans le livre de Joe DiNapoli "Trading Using DiNapoli Levels". L'indicateur est conçu pour évaluer le véritable marché suracheté/survendu.

Author: Nikolay Kositsin

