Bibliothèque: IncMACDOnArray

Nouveau commentaire
 

IncMACDOnArray:

La classe CMACDOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) à l'aide de la mémoire tampon de l'indicateur.

IncMACDOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

Nouveau commentaire