Plateforme MetaTrader 5 Build 5326 : Améliorations et corrections
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le vendredi 3 octobre 2025, une version mise à jour de la plateforme de bureau MetaTrader 5 sera publiée.
Cette version fournit des corrections à plusieurs erreurs :
La mise à jour sera livrée via le système Live Update.