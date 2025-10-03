Plateforme MetaTrader 5 Build 5326 : Améliorations et corrections

Le vendredi 3 octobre 2025, une version mise à jour de la plateforme de bureau MetaTrader 5 sera publiée.

Cette version fournit des corrections à plusieurs erreurs :

  • MQL5 : Résolution d'un problème avec la génération de constructeurs implicites et d'opérateurs de copie pour les structures et les classes. Dans certains cas, cela pouvait conduire à des échecs critiques dans les programmes MQL.
  • Terminal : Ajout d'une vérification de la longueur du mot de passe lors de la connexion à un compte pour la première fois après la migration depuis MetaTrader 4. Le système vérifie désormais correctement la complexité du nouveau mot de passe.
  • Terminal : Correction de l'affichage de la colonne "ID" (identifiant dans un système externe) dans la liste des positions ouvertes. La colonne n'apparaîtra désormais que si au moins une des opérations de la liste possède un identifiant associé.

La mise à jour sera livrée via le système Live Update.

