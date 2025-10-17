Mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 Build 5370 : Améliorations du Terminal Web

Le vendredi 17 octobre 2025, une version actualisée de la plateforme MetaTrader 5 sera publiée.

Cette mise à jour apporte des améliorations à la version web de la plateforme : spécifications élargies des contrats, affichage corrigé des données de prix, menu de changement de période amélioré, et dialogues d'ouverture de compte et de connexion affinés.

Terminal Web MetaTrader 5

  1. Ajout de l'affichage des dates de début et de fin de contrat dans les spécifications de l'instrument :


    Dates de début et de fin de contrat


  2. Correction de l'indication retard du prix dans la section "Cotations". Sur les appareils mobiles, il se peut que l'icône correspondante n'apparaisse pas en mode d'affichage étendu.


    Cotations retardées


  3. Correction de l'affichage du menu de sélection des périodes. Le problème se produit en vue horizontale sur les appareils mobiles.
  4. Correction de l'affichage des types de comptes disponibles dans la fenêtre de création d'un compte de démo.
  5. Correction des problèmes de localisation dans la fenêtre de connexion au compte. Certains éléments pourraient n'apparaître qu'en anglais.


Demandez à votre courtier de mettre à jour sa plateforme pour accéder au terminal Web amélioré.

