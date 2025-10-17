Mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 Build 5370 : Améliorations du Terminal Web
Le vendredi 17 octobre 2025, une version actualisée de la plateforme MetaTrader 5 sera publiée.
Cette mise à jour apporte des améliorations à la version web de la plateforme : spécifications élargies des contrats, affichage corrigé des données de prix, menu de changement de période amélioré, et dialogues d'ouverture de compte et de connexion affinés.
Terminal Web MetaTrader 5
Demandez à votre courtier de mettre à jour sa plateforme pour accéder au terminal Web amélioré.