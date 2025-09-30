Bibliothèque: Tableau IncATROn
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tableau IncATROn:
La classe CATROnArray est destinée au calcul des valeurs de l'indicateur ATR (Average True Range) par les tampons d'indicateurs.
Author: Dmitry Fedoseev