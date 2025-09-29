Indicateurs: JFatl HTF Baby
JFatl HTF Baby:
Un hybride de filtres numériques et analogiques qui affiche les valeurs d'une période plus large sur une période plus petite sous une forme minimisée.
Author: Nikolay Kositsin