Indicateurs: Indice de volume négatif
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Indice de volume négatif:
L'indice de volume négatif (NVI) établit un lien entre une diminution du volume et une variation du prix d'un titre.
Author: Nikolay Kositsin