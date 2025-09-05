Nouvelle version de la Plateforme MetaTrader 5 Build 5260 : Améliorations dans Algo Forge, prise en charge étendue d'OpenBLAS et nouvelles règles d'héritage dans MQL5
Le vendredi 5 septembre 2025, une version actualisée de la plateforme MetaTrader 5 sera publiée.
Dans cette version, nous continuons à développer la bibliothèque d'algèbre linéaire OpenBLAS dans MQL5 avec un nouvel ensemble de fonctions. Ces méthodes offrent aux développeurs un cycle de transformation complet, de la préparation préliminaire des matrices au calcul précis et stable des spectres.
De plus, MQL5 applique désormais un contrôle plus strict de l'héritage et de la surcharge des méthodes dans les classes et les structures. Le nouveau comportement de l'héritage et les contraintes du compilateur permettent d'éviter les erreurs potentielles dans la logique de l'application.
Nous avons également amélioré la gestion des fichiers dans les projets Algo Forge, en accélérant les calculs de hachage et en éliminant les fausses détections de modifications de fichiers.
Sur le site web du service, nous avons publié la Documentation MQL5 Algo Forge. Elle démontre clairement toutes les caractéristiques et les avantages de l'utilisation du système Git pour les traders algorithmiques : comment explorer les projets, suivre les publications intéressantes, collaborer et cloner les dépôts.
Terminal Client MetaTrader 5
Ces méthodes offrent aux développeurs un cycle de transformation complet, de la préparation préliminaire de la matrice au calcul précis et stable du spectre.
Les méthodes sont basées sur des algorithmes LAPACK (GEBAL, GEBAK, GEHRD, ORGHR, HSEQR), ce qui garantit des performances et une fiabilité élevées :
Auparavant, si une classe ou une structure dérivée définissait une méthode portant le même nom que dans la classe de base, la surcharge était effectuée : toutes les versions (du parent et de l'enfant) étaient disponibles dans la classe dérivée. Or, les méthodes portant le même nom dans une classe dérivée cachent les méthodes de la classe de base (method hiding).
Pour appeler une méthode cachée de la classe de base, vous devez spécifier explicitement sa portée lors de l'appel : Depuis un certain temps, le compilateur MQL5 émet un avertissement si une méthode de base cachée correspond mieux aux paramètres de l'appel que la méthode dérivée disponible. Exemple pour le code ci-dessus d.Print(10) :
see declaration of function 'Derived::Print'
see declaration of function 'Base::Print'
implicit conversion from 'number' to 'string'
Pour contrôler ce nouveau comportement, MQL5 introduit l'opérateur 'using'. Il permet de "tirer" toutes les surcharges d'une méthode du type de base dans la portée d'une classe ou d'une structure :
Si "using Base::Print ;" est supprimé, les appels à d.Print(42) et d.Print(3.14) seront indisponibles ; seul Derived::Print(string) subsistera.
Dans cet exemple, vous pouvez également voir que les méthodes protégées de la classe de base deviennent accessibles dans la classe dérivée (leur visibilité passe de protégée à publique).
Les développeurs disposent ainsi d'un contrôle plus souple et plus prévisible sur les hiérarchies de classes, ce qui leur permet de définir précisément quelles surcharges de méthodes de la classe de base doivent rester accessibles dans les types dérivés.
Cloner le projet d'un autre développeur
Ouvrez le projet que vous souhaitez cloner sur forge.mql5.io et cliquez sur Fork. Saisissez un nom et une description pour le fork et enregistrez.
Dans MetaEditor, en utilisant le même compte MQL5, exécutez la commande Rafraîchir dans le Navigateur. Votre fork apparaîtra dans le dossier Projets partagés. Téléchargez-le depuis Algo Forge en utilisant Git Clone. Vous recevrez non seulement les fichiers du projet, mais aussi l'historique complet des livraisons et toutes les branches. Cela signifie que vous pouvez continuer à travailler sur le fork tout en conservant l'historique complet du projet cloné.
Terminal Web
La mise à jour sera disponible via le système Live Update.