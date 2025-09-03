Problème VPS
idem je viens de payer le vps il me met failed failed to execute the migrate command
Les services VPS sont-ils en panne ?
Eléni Anna Branou , 03/09/2025 16:57
Il semble que le service VPS MQL5 présente quelques problèmes, j'en ai informé les administrateurs.
Vous pouvez contacter le Service Desk à ce sujet.
Hello, When i try to run MQL5 vps service i get "Error saving data" also in MQL5 application on windows it doesnt turn on/off, can't do anything...
J'ai un problème avec mon VPS, il ne répond plus !!!
J'essaie de l'arrêter mais sans succès, il reste bloqué sur "Recevoir l'état du serveur virtuel"
J'ai essayé depuis mon espace MQL5 mais la bizarrement il est déjà à l'arrêt et ne veut pas se relancer !!!
Je demande donc réparation ou remboursement , j'ai déjà perdu 1 semaine avec ce bug !!!