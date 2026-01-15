Bibliothèque: MultiTester - page 6
Je viens de le remarquer. D'où cela vient-il ?
Les dates actuellement affichées dans Tester.
En fait, je me rends compte que cela devrait être là, mais ce n'est pas le cas. Je suis très intéressé par l'obtention de ces dates de manière programmatique.
TesterDate est une date qui n'est pas fixée par MultiTester.
Vous pouvez démarrer MultiTester. Puis l'interrompre. Modifiez les dates dans Tester. Démarrez MultiTester et il continuera avec les dates que vous avez modifiées dans Tester. C'est donc logique.
Vous pouvez choisir des conseillers.
Maintenant, si vous avez besoin de vérifier/comparer différentes versions de vos EAs, vous pouvez créer une source similaire, lancer une multi-optimisation et faire d'autres choses plus agréables.
Il s'est avéré qu'une telle chose est plus utile non pas pour la recherche de symboles (bien qu'elle soit également appropriée), mais pour l'analyse comparative des Expert Advisors.
Face à une panne d'électricité.
Merci de m'avoir incité à écrire ce texte.
fxsaber, 2019.08.04 21:00
J'ai eu quelques heures de shuffles en cours sur 2171 qui avait un bug avec le gel. J'ai vu sur le forum que la 2174 était sortie. J'ai arrêté MultiTester, recompilé les EA et démarré MultiTester. Et il a continué au même endroit où il avait été arrêté. C'était étonnamment pratique.
Un bon exemple de la raison pour laquelle vous devriez mettre votre boîte à outils dans le domaine public. Vous pouvez voir de l'extérieur ce qui peut être utile.
Bonne journée.
J'ai rencontré un petit inconvénient.
Il s'agit du fait que j'ai ajouté des "cycles". La valeur par défaut est de 6 cycles. Vous savez, c'est quand l'optimisation d'un caractère est effectuée 6 fois.
L'autre jour, j'ai donc ajouté un bloc de signaux supplémentaire à l'un de mes Expert Advisors. Bien entendu, j'ai décidé de lancer l'optimisation. J'ai défini 3 cycles. Tout fonctionne, tout va bien. Mais je savais que sur certains symboles, l'Expert Advisor était presque inutile. Il ne se vide pas, mais il n'y a pas de retour. J'en suis arrivé à un tel symbole, le premier cycle est passé et je peux voir d'après les résultats que poursuivre l'optimisation n'a pas de sens.
C'est là que la question se pose : que faire ?
Suggestion : ce serait génial s'il y avait un petit panneau comme celui-ci (désolé, je ne suis pas un artiste :)
En voyant qu'il n'y a pas de perspective pour ce symbole, je cliquerais simplement sur le bouton "Skip", ce symbole serait supprimé de la file d'attente, l'optimisation en cours serait arrêtée et l'optimisation du symbole suivant commencerait.
Est-ce possible ?
P.S. Pour l'instant, je dois attendre deux autres passes, et la passe dure plus d'une heure. Plus de deux heures de perdues. Pathétique ))))
Il suffit donc d'appuyer sur le bouton Stop dans le testeur lorsque le caractère indésirable a commencé.
C'est une option ))) Mais si vous réglez, par exemple, 10 cycles, vous devrez appuyer 9 fois sur le bouton Stop. ))) Une seule fois serait préférable (want)))).