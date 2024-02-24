L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3374
Il y a quelque temps, un article affirmait que les NS n'étaient pas assez performants pour les données tabulaires, que nous traitons, et qu'ils étaient plus adaptés aux images et à l'analyse de texte.
Cela m'a toujours semblé évident, bien que difficilement prouvable formellement.
Récemment, j'ai vu cette affirmation dans un manuel SHAD sur la MO, où il a également été dit (sans confirmation) que les réseaux profonds modernes ne fonctionnent pas plus mal sur les données tabulaires que le tree bousting.
Donc, si les données sont écrites dans un tableau, elles deviennent tabulaires ?)
Il s'agit en fait de "j'ai entendu une cloche, mais je ne sais pas où elle est".
100 % des merveilles de la double traduction et des conventions d'appellation relativement anciennes.
À l'origine, il s'agissait plutôt de données tabulées (mémorisées, précalculées, connues à l'avance). Tabular et tabulated sont très souvent confondus.
Au départ, il s'agit de données brutes. Elles sont soit immédiatement tabulaires, soit jamais tabulaires :)
un tableau est un moyen de représentation visuelle. Rien de plus.
et au départ, il ne s'agit de rien du tout, "je me souviens d'avoir lu ou entendu quelque chose quelque part".
Pas de bouton pour répondre à un message, à partir d'un téléphone. Les réseaux neuronaux sont moins performants sur des données initialement tabulaires. Il s'agit simplement de s'y habituer.
Données initialement tabulaires :
X ; Y ; H ; S ; V ;
Au départ, il s'agit d'une matrice de pixels, les données ne sont pas tabulaires mais homogènes. C'est une bonne chose pour les NS. C'est là qu'il bat le bousting.
Des données discrètes présentées sous forme de tableau.
Pas un T.O. ?
Alors je suis directement perdu...qu'est-ce que des données tabulaires/non tabulaires..... Un tableau est une métrique linéaire et une dépendance de Y exclusivement à X ? alors oui, cela ne fonctionne pas du tout, de telles bêtes n'existent pas dans la nature.