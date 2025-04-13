Discussion de l'article "ID MetaQuotes dans le terminal mobile MetaTrader" - page 19

emlynjarode #:
Mon application androïde n'affiche pas l'ID des méta-citations, comment puis-je résoudre ce problème, je me sens vraiment frustré 🥴

Contactez l'assistance en bas de chaque page de ce site web appelée "Contacts et demandes". Il vous donnera des conseils ou pourra peut-être réinitialiser votre identifiant ou vous en envoyer un nouveau.

Cependant, je me souviens avoir lu un fil de discussion indiquant que tous les appareils ne sont pas compatibles avec le service. Mais bonne chance à vous.

 

Bonjour, est-ce que quelqu'un d'autre a eu un problème avec Metaquotes ID NUll sur Android ?

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

Je n'arrive pas à me connecter au WI-FI et à cliquer sur le bouton MQID dans la barre de message, j'obtiens le code. Cependant, lorsque je redémarre l'application et que je clique sur le bouton MQID lorsque j'utilise MOBILE DATA, il est indiqué qu'il est nul.


Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am

Votre appareil mobile ne peut enregistrer l'ID MetaQuotes que si un compte Google valide est utilisé.


