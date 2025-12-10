SignalsSections
Bani Rohadi

Ftd 2

Bani Rohadi
0 reviews
2 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -5%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
34
Profit Trades:
18 (52.94%)
Loss Trades:
16 (47.06%)
Best trade:
13.65 USD
Worst trade:
-10.39 USD
Gross Profit:
75.34 USD (6 028 pips)
Gross Loss:
-79.55 USD (6 249 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (41.57 USD)
Maximal consecutive profit:
41.57 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
74.27%
Max deposit load:
11.88%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
-0.09
Long Trades:
20 (58.82%)
Short Trades:
14 (41.18%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.12 USD
Average Profit:
4.19 USD
Average Loss:
-4.97 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-35.69 USD)
Maximal consecutive loss:
-35.69 USD (5)
Monthly growth:
-4.96%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
11.15 USD
Maximal:
46.86 USD (19.42%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.56% (46.89 USD)
By Equity:
11.28% (21.40 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSD.sv1 4
EURAUD.sv1 4
EURJPY.sv1 3
EURUSD.sv1 3
AUDCAD.sv1 2
GBPJPY.sv1 2
CHFJPY.sv1 2
USDCAD.sv1 2
GBPUSD.sv1 2
EURNZD.sv1 2
XAUUSD.sv1 1
AUDJPY.sv1 1
GBPAUD.sv1 1
EURCAD.sv1 1
USDCHF.sv1 1
GBPNZD.sv1 1
NZDUSD.sv1 1
GBPCHF.sv1 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD.sv1 11
EURAUD.sv1 6
EURJPY.sv1 -2
EURUSD.sv1 -3
AUDCAD.sv1 -6
GBPJPY.sv1 -11
CHFJPY.sv1 1
USDCAD.sv1 -4
GBPUSD.sv1 -8
EURNZD.sv1 -2
XAUUSD.sv1 14
AUDJPY.sv1 5
GBPAUD.sv1 12
EURCAD.sv1 -5
USDCHF.sv1 0
GBPNZD.sv1 -9
NZDUSD.sv1 -2
GBPCHF.sv1 0
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD.sv1 600
EURAUD.sv1 449
EURJPY.sv1 -148
EURUSD.sv1 61
AUDCAD.sv1 -410
GBPJPY.sv1 -978
CHFJPY.sv1 56
USDCAD.sv1 -501
GBPUSD.sv1 -283
EURNZD.sv1 -356
XAUUSD.sv1 1.4K
AUDJPY.sv1 421
GBPAUD.sv1 880
EURCAD.sv1 -359
USDCHF.sv1 21
GBPNZD.sv1 -810
NZDUSD.sv1 -239
GBPCHF.sv1 11
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +13.65 USD
Worst trade: -10 USD
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +41.57 USD
Maximal consecutive loss: -35.69 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TrijayaPratamaFutures-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.22 09:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 19:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 03:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 03:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
