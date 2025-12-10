СигналыРазделы
Bani Rohadi

Ftd 2

Bani Rohadi
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
18 (52.94%)
Убыточных трейдов:
16 (47.06%)
Лучший трейд:
13.65 USD
Худший трейд:
-10.39 USD
Общая прибыль:
75.34 USD (6 028 pips)
Общий убыток:
-79.55 USD (6 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (41.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.57 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
74.27%
Макс. загрузка депозита:
11.88%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
20 (58.82%)
Коротких трейдов:
14 (41.18%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.12 USD
Средняя прибыль:
4.19 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.15 USD
Максимальная:
46.86 USD (19.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.56% (46.89 USD)
По эквити:
11.28% (21.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD.sv1 4
EURAUD.sv1 4
EURJPY.sv1 3
EURUSD.sv1 3
AUDCAD.sv1 2
GBPJPY.sv1 2
CHFJPY.sv1 2
USDCAD.sv1 2
GBPUSD.sv1 2
EURNZD.sv1 2
XAUUSD.sv1 1
AUDJPY.sv1 1
GBPAUD.sv1 1
EURCAD.sv1 1
USDCHF.sv1 1
GBPNZD.sv1 1
NZDUSD.sv1 1
GBPCHF.sv1 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD.sv1 11
EURAUD.sv1 6
EURJPY.sv1 -2
EURUSD.sv1 -3
AUDCAD.sv1 -6
GBPJPY.sv1 -11
CHFJPY.sv1 1
USDCAD.sv1 -4
GBPUSD.sv1 -8
EURNZD.sv1 -2
XAUUSD.sv1 14
AUDJPY.sv1 5
GBPAUD.sv1 12
EURCAD.sv1 -5
USDCHF.sv1 0
GBPNZD.sv1 -9
NZDUSD.sv1 -2
GBPCHF.sv1 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD.sv1 600
EURAUD.sv1 449
EURJPY.sv1 -148
EURUSD.sv1 61
AUDCAD.sv1 -410
GBPJPY.sv1 -978
CHFJPY.sv1 56
USDCAD.sv1 -501
GBPUSD.sv1 -283
EURNZD.sv1 -356
XAUUSD.sv1 1.4K
AUDJPY.sv1 421
GBPAUD.sv1 880
EURCAD.sv1 -359
USDCHF.sv1 21
GBPNZD.sv1 -810
NZDUSD.sv1 -239
GBPCHF.sv1 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.65 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.57 USD
Макс. убыток в серии: -35.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 19:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 19:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 03:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 03:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
