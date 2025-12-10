- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
18 (52.94%)
Убыточных трейдов:
16 (47.06%)
Лучший трейд:
13.65 USD
Худший трейд:
-10.39 USD
Общая прибыль:
75.34 USD (6 028 pips)
Общий убыток:
-79.55 USD (6 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (41.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.57 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
74.27%
Макс. загрузка депозита:
11.88%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
20 (58.82%)
Коротких трейдов:
14 (41.18%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.12 USD
Средняя прибыль:
4.19 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.15 USD
Максимальная:
46.86 USD (19.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.56% (46.89 USD)
По эквити:
11.28% (21.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD.sv1
|4
|EURAUD.sv1
|4
|EURJPY.sv1
|3
|EURUSD.sv1
|3
|AUDCAD.sv1
|2
|GBPJPY.sv1
|2
|CHFJPY.sv1
|2
|USDCAD.sv1
|2
|GBPUSD.sv1
|2
|EURNZD.sv1
|2
|XAUUSD.sv1
|1
|AUDJPY.sv1
|1
|GBPAUD.sv1
|1
|EURCAD.sv1
|1
|USDCHF.sv1
|1
|GBPNZD.sv1
|1
|NZDUSD.sv1
|1
|GBPCHF.sv1
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD.sv1
|11
|EURAUD.sv1
|6
|EURJPY.sv1
|-2
|EURUSD.sv1
|-3
|AUDCAD.sv1
|-6
|GBPJPY.sv1
|-11
|CHFJPY.sv1
|1
|USDCAD.sv1
|-4
|GBPUSD.sv1
|-8
|EURNZD.sv1
|-2
|XAUUSD.sv1
|14
|AUDJPY.sv1
|5
|GBPAUD.sv1
|12
|EURCAD.sv1
|-5
|USDCHF.sv1
|0
|GBPNZD.sv1
|-9
|NZDUSD.sv1
|-2
|GBPCHF.sv1
|0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD.sv1
|600
|EURAUD.sv1
|449
|EURJPY.sv1
|-148
|EURUSD.sv1
|61
|AUDCAD.sv1
|-410
|GBPJPY.sv1
|-978
|CHFJPY.sv1
|56
|USDCAD.sv1
|-501
|GBPUSD.sv1
|-283
|EURNZD.sv1
|-356
|XAUUSD.sv1
|1.4K
|AUDJPY.sv1
|421
|GBPAUD.sv1
|880
|EURCAD.sv1
|-359
|USDCHF.sv1
|21
|GBPNZD.sv1
|-810
|NZDUSD.sv1
|-239
|GBPCHF.sv1
|11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +13.65 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.57 USD
Макс. убыток в серии: -35.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
