Мультивалютный экспертный советник, объединяющий в себе много экземпляров простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм торговли в моменты рынка с повышенной волатильностью и принципа возврата цены к среднему значению. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних 14 лет.

Сигналы, использующие для торговли данный советник: Nargin, Arrival, Meltorum

Советник использует статистический принцип "правоты толпы": анализирует сигналы от разных стратегий и открывает рыночные позиции в предпочтительном направлении.

Такой принцип вместе с одновременной работой на коррелирующих торговых инструментах позволяет сильно повысить устойчивость к неблагоприятным фазам рынка и равномерность распределения периодов роста.

Параметры



Expected max drawdown (%) -- ожидаемая примерная максимальная просадка. По этому параметры автоматически выбираются размеры открываемых позиций, чтобы просадка не превышала установленное значение. Этот параметр ориентируется на данные тестирования за последние 5 лет и реальная просадка, которая может встретиться при дальнейшей работе, может несколько отличаться от заявленной как в меньшую, так и в большую сторону

Fixed deposit for trading -- устанавливает фиксированный размер средств, которые будут использоваться в торговле. Размеры открываемых позиций будут рассчитываться исходя из указанного количества средств. Для использования всех средств установите этот параметр равным 0.

Настройки по умолчанию сделаны консервативными, не забудьте из поменять перед запуском



Рекомендуемые параметры

Expected max drawdown (%) = 1 .. 30

Fixed deposit for trading = 0

Одинаково работает на неттинговых и хеджинговых счетах. Подходит для работы на счетах с небольшим плечом.

Советник может использоваться для торговли в проп-трейдинговых фирмах

Разработчик советника - автор цикла статей, посвященного вопросам разработки диверсифицированных советников со множеством параллельно работающих стратегий.

Обязательно протестируйте работу советника в тестере и на демо-счёте перед запуском на реальном счёте.



